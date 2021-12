Cappato sull' Aula semivuota durante la discussione sul fine vita | ' Il Parlamento infligge un danno a se stesso'

(Di martedì 14 dicembre 2021) Lunedìladel testo sul, l'della Camera era. Questo episodio non ha lasciato indifferente Marco, tesoriere dell'associazione Coscioni, che ha ...

Intervistato da 'La Stampa',ha spiegato che al di là del 'danno di immagine', si è avuta ... dopo anni di inazione, dopo che abbiamo raccolto le firme per il referendum'eutanasia. Sembra ...Sembra si voglia dare un segnale alla Corte costituzionale, chiamata a decidere a breve'ammissibilità del quesito referendario ". I problemi del testo sul Fine Vitaricorda anche che il ..."Un danno che il Parlamento infligge a se stesso". Così Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Coscioni, commenta l'Aula della Camera semivuota lunedì durante la discussione del testo sul fine vit ...Il tesoriere dell'associazione Coscioni ha spiegato che al di là del "danno di immagine", si è avuta la percezione "che questo non fosse un dibattito legato a una reale volontà di decidere in tempi br ...