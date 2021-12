Caporalato a Foggia, CasaPound: “Sistema malato che denunciamo da anni” (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic – L’inchiesta sul Caporalato emersa all’inizio del mese nella città di Foggia vede coinvolta Rosalba Livrerio Bisceglia, moglie di Michele Di Bari, dirigente del ministero dell’Interno, autore – ironicamente – di una circolare contro lo sfruttamento sul lavoro, il quale ha scelto, in seguito alla vicissitudine, la via delle dimissioni. Leggi anche: Bomba sul Viminale: moglie indagata per Caporalato, si dimette capo dipartimento Immigrazione Caporalato a Foggia, la richiesta di CasaPound disattesa Così la donna, per cui è disposto l’obbligo di dimora, è tenuta a difendersi dall’accusa, in merito alle trattative con il caporale gambiano Bakary Said, nella piena consapevolezza dei metodi adottati da quest’ultimo. L’entità dello scandalo è tangibile e proporzionato al ruolo di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic – L’inchiesta sulemersa all’inizio del mese nella città divede coinvolta Rosalba Livrerio Bisceglia, moglie di Michele Di Bari, dirigente del ministero dell’Interno, autore – ironicamente – di una circolare contro lo sfruttamento sul lavoro, il quale ha scelto, in seguito alla vicissitudine, la via delle dimissioni. Leggi anche: Bomba sul Viminale: moglie indagata per, si dimette capo dipartimento Immigrazione, la richiesta didisattesa Così la donna, per cui è disposto l’obbligo di dimora, è tenuta a difendersi dall’accusa, in merito alle trattative con il caporale gambiano Bakary Said, nella piena consapevolezza dei metodi adottati da quest’ultimo. L’entità dello scandalo è tangibile e proporzionato al ruolo di ...

Advertising

fattoquotidiano : Foggia: la moglie è indagata per caporalato, lui da prefetto di Reggio Calabria ‘smontò’ il sistema di accoglienza… - petergomezblog : Caporalato, indagata a Foggia la moglie del capo del Dipartimento immigrazione del Viminale: il dirigente ha dato l… - Agenzia_Ansa : La moglie del capo Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Viminale è tra le 16 persone indagate in u… - DocBrownBruni : RT @CasaPoundItalia: Inchiesta caporalato a Foggia, #CasaPound: 'la prova di quello che diciamo da anni: immigrazione è un business' https:… - illibata : RT @IlPrimatoN: CasaPound tuona: 'Di Bari, nelle vesti di prefetto di Reggio Calabria, aveva più volte disatteso le richieste avanzate dall… -