Capo della Polizia: "Autorità coese, Napoli sta dando esempio" (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – "Mi è capitato spesso di lavorare qui e di fare delle indagini qui, ma vedere le Autorità così coese e vedere questo desiderio di risolvere insieme i problemi è qualcosa che fa veramente piacere e che viene percepito ovunque". Lo ha detto il Capo della Polizia, Lamberto Giannini, in occasione dell'inaugurazione dei nuovi spazi del sesto piano della Questura di Napoli. "Non credo che questa sarà l'unica e la sola volta in cui Napoli sarà pilota di un progetto – ha aggiunto – io penso che Napoli sta facendo molto e sta dando tantissimi esempi, e questo ne è uno e ringrazio il questore, il prefetto, i comandanti provinciali e chi presidia questa città".

