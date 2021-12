Cannonate alle nubi per evitare la grandine | anche così agiva la manipolazione meteo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 dicembre 2021) Sparare verso il cielo, come fece il generale Robert Dyrenforth 130 anni fa in Texas, non serve soltanto a solleticare invano la pioggia che si ostina a non cadere. Per secoli, gli agricoltori di tutto il mondo hanno bombardato il cielo a pincatenate perla, la precipitazione ghiacciata che distrugge i raccolti indifesi. E la lotta allaè un divertente capitolo della storia, incuneato tra le tradizioni popolari e le leggende religiose. Per la Bibbia, laè un archetipo di punizione esemplare, come nel sesto flagello d’Egitto, raccontato dal libro dell’Esodo. Dante fa lo stesso nel terzo cerchio dell’Inferno, in armonia con la sua prima guida, Virgilio che, nell’Eneide, aveva ambientato sotto una grandinata l’incontro tra Enea e Didone. E Olaus Magnus (Historia de ...