Cancellare file di cache nascosti su PC Windows

Leggi su navigaweb

(Di martedì 14 dicembre 2021) Su un PC, non tutto lo spazio è disponibile all'utente per i suoie parte del disco viene utilizzato per laditemporanei. Lesono delle speciali cartelle di sistema in cui vengono salvatiutili a rendere più veloci i caricamenti. La più classica delleè quella del browser web, dove vengono salvati iscaricati dai siti web in modo che, se si ricapita in quegli stessi siti web, non è necessario ricaricarli da capo. Questa però è solo una dellenascoste in un PCe si può rimanere sorpresi dalla quantità di spazio occupato da queste cartelle ditemporanei e da quante informazioni, anche personali, vengono mantenute. In linea generale, i ...