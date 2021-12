Campania, arrivano le restrizioni per Natale: De Luca vieta la vendita di alcolici il 24 dicembre e le feste in piazza a Capodanno (Di martedì 14 dicembre 2021) vietati assembramenti e la vendita di alcolici il 24 dicembre e divieto di svolgere feste in piazza a Capodanno. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca firmerà due ordinanze con le quali sarà disposta una “stretta” alla movida nei giorni della Vigilia di Natale e di San Silvestro. Le nuove misure sono attese tra oggi e mercoledì: “Per evitare assembramenti alla vigilia di Natale, come abbiamo già fatto lo scorso anno, firmerò delle ordinanze che vietano la vendita di alcolici nella serata e vietano gli assembramenti e anche un’ordinanza che vieta le feste in piazza di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021)ti assembramenti e ladiil 24e divieto di svolgerein. Il presidente della RegioneVincenzo Defirmerà due ordinanze con le quali sarà disposta una “stretta” alla movida nei giorni della Vigilia die di San Silvestro. Le nuove misure sono attese tra oggi e mercoledì: “Per evitare assembramenti alla vigilia di, come abbiamo già fatto lo scorso anno, firmerò delle ordinanze cheno ladinella serata eno gli assembramenti e anche un’ordinanza cheleindi ...

