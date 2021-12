Cammarano: “Metanizzazione del Cilento, si sblocchino fondi per far ripartire i lavori” (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Atteso da oltre 15 anni, il piano di Metanizzazione dei comuni del Cilentano è ancora fermo al palo. Il problema resta il nodo dei fondi necessari per la conclusione delle opere, bloccati oramai da troppo tempo dai ministeri competenti. Uno stallo che ha costretto la concessionaria incaricata della realizzazione del progetto a sospendere da mesi i lavori, in attesa che si sblocchi il finanziamento. Giova ricordare che il piano di Metanizzazione riguarda ben 70 comuni del Cilento e non possiamo assolutamente consentire che un’opera strategica così importante si areni a pochi metri dal traguardo”. Così il presidente della Commissione speciale Aree Interne e consigliere regionale M5S Michele Cammarano, che domani, in occasione di un incontro a Roma ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Atteso da oltre 15 anni, il piano didei comuni del Cilentano è ancora fermo al palo. Il problema resta il nodo deinecessari per la conclusione delle opere, bloccati oramai da troppo tempo dai ministeri competenti. Uno stallo che ha costretto la concessionaria incaricata della realizzazione del progetto a sospendere da mesi i, in attesa che si sblocchi il finanziamento. Giova ricordare che il piano diriguarda ben 70 comuni dele non possiamo assolutamente consentire che un’opera strategica così importante si areni a pochi metri dal traguardo”. Così il presidente della Commissione speciale Aree Interne e consigliere regionale M5S Michele, che domani, in occasione di un incontro a Roma ...

