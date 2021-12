Camila Cabello: "Lavorare alle canzoni di Cenerentola mi ha aiutata con la mia salute mentale" (Di martedì 14 dicembre 2021) L'attrice e cantante Camila Cabello ha parlato della sua salute mentale spiegando in che modo ha lavorato alle canzoni originali di Cenerentola. Camila Cabello ha svelato che Lavorare alle canzoni originali di Cenerentola l'ha aiutata durate un periodo difficile per la sua salute mentale. La cantante, che ha compiuto il suo esordio come attrice nell'iconico ruolo della principessa, ha parlato apertamente delle difficoltà affrontate durante una roundtable organizzata da The Hollywood Reporter. La star ha raccontato parlando di Million to One, uno dei brani originali della colonna sonora di Cenerentola: ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 dicembre 2021) L'attrice e cantanteha parlato della suaspiegando in che modo ha lavoratooriginali diha svelato cheoriginali dil'hadurate un periodo difficile per la sua. La cantante, che ha compiuto il suo esordio come attrice nell'iconico ruolo della principessa, ha parlato apertamente delle difficoltà affrontate durante una roundtable organizzata da The Hollywood Reporter. La star ha raccontato parlando di Million to One, uno dei brani originali della colonna sonora di: ...

