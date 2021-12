Calenda contro Meloni | ' Temo che lei non sappia quale sia il significato della parola ' patriottismo' '

Advertising

lucatelese : Lo strano caso di mister Renzi e del dottor Calenda: dicono di essere fuori dalla coalizione giallorossa, si candid… - HuffPostItalia : Carlo Calenda si candida a Roma contro Giuseppe Conte - Poghos2003 : Pochi cazzi se sono atlantisti, se vanno contro Calenda sono letteralmente miei fratelli POLSKA???? - Armando88113158 : @CarloCalenda Sul serio? Calenda è contro le delocalizzazioni? Ma va... Calenda è pro di qualunque cosa che aumenta… - gms1968 : @elio_vito Errore! Calenda sfida tutti in tutte le circoscrizioni. Come Maciste contro tutti! -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda contro

Globalist.it

Lo haa Rainews24 parlando di Quirinale. 'Mattarella credo sia stato un presidente patriota, che non è una brutta parola. Anzi, bellissima. Ma c'è tantissima confusione - ha spiegato il ......il Pd, da un'altra parte. Tutta un'altra storia, davvero'. Lo scrive l'ex premier nella sua ... Italia Viva, e il nostro Valerio Casini, già primo degli eletti a ottobre nella lista- ...Calenda a Rainews24 ha parlato di Quirinale: "Il patriottismo è il senso della nazione, le idee e i valori che porta avanti. Mattarella questa cosa l'ha rappresentata molto bene, ce l'abbiamo un presi ...Roma, 14 dic (Adnkronos) - "Sul collegio vacante di Roma 1 il Pd non ha voluto non solo trovare ma neanche cercare un accordo. Non è un caso che il Pd abbia candidato una propria dirigente ...