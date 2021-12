Calciomercato Roma, nuova idea per la fascia destra: arriva dal Barcellona! (Di martedì 14 dicembre 2021) Spunta un nome nuovo per la fascia destra giallorossa, come riportato dal quotidiano spagnolo El Catalan la squadra capitolina avrebbe puntato il mirino in casa Barcellona. La società giallorossa visti gli scarsi risultati ottenuti finora è infatti decisa a regalare a Mou una squadra competitiva e per farlo vuole iniziare dal giovane esterno Blaugrana Dest. Dest Roma BarcellonaI dettagli dell’operazione Dest è stato messo dal Barcellona sulla lista dei possibili partenti, il club catalano non se la passa benissimo dal punto di vista finanziario e vorrebbe ottenere il più possibile dalla cessione. La Roma però è al momento orientata verso un prestito con obbligo di riscatto, soluzione che non scalda il Barcellona ma che comunque non preclude la buona ... Leggi su rompipallone (Di martedì 14 dicembre 2021) Spunta un nome nuovo per lagiallorossa, come riportato dal quotidiano spagnolo El Catalan la squadra capitolina avrebbe puntato il mirino in casa Barcellona. La società giallorossa visti gli scarsi risultati ottenuti finora è infatti decisa a regalare a Mou una squadra competitiva e per farlo vuole iniziare dal giovane esterno Blaugrana Dest. DestBarcellonaI dettagli dell’operazione Dest è stato messo dal Barcellona sulla lista dei possibili partenti, il club catalano non se la passa benissimo dal punto di vista finanziario e vorrebbe ottenere il più possibile dalla cessione. Laperò è al momento orientata verso un prestito con obbligo di riscatto, soluzione che non scalda il Barcellona ma che comunque non preclude la buona ...

