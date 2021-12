Calciomercato Roma: nel mirino Dest del Barcellona. I dettagli (Di martedì 14 dicembre 2021) Calciomercato Roma: nel mirino dei giallorossi c’è il terzino Sergino Dest del Barcellona. Le ultime sul club capitolino La Roma è alla ricerca di rinforzi in vista della sessione invernale di Calciomercato. Come riportato da El Catalan, nel mirino dei giallorossi è finito Sergino Dest del Barcellona. Il terzino potrebbe lasciare il club blaugrana già a gennaio in prestito, ma occorrerà assicurare un guadagno certo al Barcellona per riuscire a strappare l’accordo per il trasferimento del calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021): neldei giallorossi c’è il terzino Serginodel. Le ultime sul club capitolino Laè alla ricerca di rinforzi in vista della sessione invernale di. Come riportato da El Catalan, neldei giallorossi è finito Serginodel. Il terzino potrebbe lasciare il club blaugrana già a gennaio in prestito, ma occorrerà assicurare un guadagno certo alper riuscire a strappare l’accordo per il trasferimento del calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

LeBombeDiVlad : ???? #Roma, #Dest per la fascia destra ?? Ma da nostra indiscrezione #Mourinho ne vorrebbe uno della nostra #SerieA… - sportli26181512 : Roma, idea Dest per gennaio: distanza sulla formula: La Roma sta pensando a un terzino per il mercato di gennaio. S… - infoitsport : Calciomercato Juventus, epurazione Allegri: in prestito alla Roma - notiziasportiva : #Calciomercato Roma, pazza idea #Cavani: ribaltone Mou in attacco - acdicerbo : RT @LeBombeDiVlad: ?? INDISCREZIONE #LBDV - #Roma: contatti esplorativi con l’#Udinese per #StrygerLarsen ?? Il suo nome innesca la diatriba… -