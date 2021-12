Calciomercato Napoli: accelerata per Reinildo Mandava, pronta l’offerta (Di martedì 14 dicembre 2021) Pescare ancora in Francia, con un colpo questa volta low cost, per dare a Spalletti una pedina in più nella corsa Scudetto. L’obiettivo numero uno del Napoli per il prossimo Calciomercato è trovare un nuovo terzino sinistro che... Leggi su today (Di martedì 14 dicembre 2021) Pescare ancora in Francia, con un colpo questa volta low cost, per dare a Spalletti una pedina in più nella corsa Scudetto. L’obiettivo numero uno delper il prossimoè trovare un nuovo terzino sinistro che...

Advertising

TMit_news : Il #Napoli sonda il mercato in vista di gennaio: in cima alla lista c'è Reinildo #Mandava ????, esterno sinistro in s… - sportli26181512 : Napoli, pronta l'offerta per un terzino: cifre e dettagli: Il Napoli ha individuato Reinildo Mandava come rinforzo… - maurirussowork : RT @TMit_news: Il #Napoli sonda il mercato in vista di gennaio: in cima alla lista c'è Reinildo #Mandava ????, esterno sinistro in scadenza c… - Salvato95551627 : RT @Marcello_Fsc: Ulteriori conferme sulla trattativa, calda, tra #Napoli ed il terzino sinistro #Mandava del #Lille @LeBombeDiVlad #Calci… - FlareZero : RT @TMit_news: Il #Napoli sonda il mercato in vista di gennaio: in cima alla lista c'è Reinildo #Mandava ????, esterno sinistro in scadenza c… -