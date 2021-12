Calciomercato Juventus: Allegri ha scelto l’attaccante per gennaio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Calciomercato Juventus, bianconeri a caccia di rinforzi per la sessione invernale: il nome scelto dal tecnico Massimiliano Allegri Si sta per concludere un 2021 non fortunatissimo per la Juventus, fatto di molti alti e bassi. Dopo nove stagioni di fila, i bianconeri hanno ceduto lo scettro del primato in Italia all’Inter, rischiando addirittura di finire L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 15 dicembre 2021), bianconeri a caccia di rinforzi per la sessione invernale: il nomedal tecnico MassimilianoSi sta per concludere un 2021 non fortunatissimo per la, fatto di molti alti e bassi. Dopo nove stagioni di fila, i bianconeri hanno ceduto lo scettro del primato in Italia all’Inter, rischiando addirittura di finire L'articolo proviene da YesLife.it.

GiovaAlbanese : #Ramsey e #Arthur in uscita dalla #Juventus a gennaio, subito un centrocampista di fisicità per #Allegri: occhio ai… - Gazzetta_it : Nedved e Raiola a cena insieme a Torino: i nomi di mercato sul tavolo - SkySport : Juventus-Dybala, accordo totale sul rinnovo di contratto: la firma prima di Natale #SkySport #Dybala #Juventus - pinadero50 : RT @SkySport: Juventus-Dybala, accordo totale sul rinnovo di contratto: la firma prima di Natale #SkySport #Dybala #Juventus - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: A Gennaio scambio di maglie per Arthur e Luis Alberto? ?????????? #CalcioMercato | #Juventus | #Lazio | #Arthur | #LuisAl… -