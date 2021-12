Calciomercato Fiorentina, vice Vlahovic a sorpresa: può arrivare dal Genoa (Di martedì 14 dicembre 2021) Calciomercato Fiorentina: i viola sono alla ricerca di un vice Vlahovic e avrebbero messo gli occhi su Caicedo del Genoa La Fiorentina si sta godendo le meraviglie e i gol di Dusan Vlahovic, ma alle spalle del serbo c’è il nulla in rosa. Una normalissima febbre potrebbe far crollare il castello di Italiano, che non ha alternative al suo bomber. E così a gennaio la dirigenza viola dovrà correre ai ripari. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Felipe Caicedo, fino a questo momento mai protagonista con la maglia del Genoa anche a causa dei diversi infortuni. E proprio le condizioni fisiche sarebbero uno dei grandi dubbi dei viola, insieme all’alto ingaggio dell’ecuadoriano che sarebbe però il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021): i viola sono alla ricerca di une avrebbero messo gli occhi su Caicedo delLasi sta godendo le meraviglie e i gol di Dusan, ma alle spalle del serbo c’è il nulla in rosa. Una normalissima febbre potrebbe far crollare il castello di Italiano, che non ha alternative al suo bomber. E così a gennaio la dirigenza viola dovrà correre ai ripari. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, laavrebbe messo nel mirino Felipe Caicedo, fino a questo momento mai protagonista con la maglia delanche a causa dei diversi infortuni. E proprio le condizioni fisiche sarebbero uno dei grandi dubbi dei viola, insieme all’alto ingaggio dell’ecuadoriano che sarebbe però il ...

Advertising

yassine01937035 : RT @Ftbnews24: ???? #Calciomercato Fiorentina, non solo Ikoné: dalla Serie A l’alternativa a Vlahovic #Fiorentina #Vlahovic #FiorentinaSaler… - Ftbnews24 : ???? #Calciomercato Fiorentina, non solo Ikoné: dalla Serie A l’alternativa a Vlahovic #Fiorentina #Vlahovic… - CalcioNews24 : La #Fiorentina punta un attaccante del #Genoa - sportli26181512 : Milan, Conti addio: due idee per gennaio: L'agente di Andrea Conti, Mario Giuffredi, ha confermato nella serata di… - sportli26181512 : Fiorentina, Caicedo torna di moda. Adesso è corsa a tre per il ruolo di vice-Vlahovic: Il feeling fra Caicedo e il… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Fiorentina Milan, Conti addio: due idee per gennaio Commenta per primo L'agente di Andrea Conti , Mario Giuffredi, ha confermato nella serata di ieri l'addio al Milan a gennaio . Due sono le idee: Fiorentina e Torino , con cui il club rossonero ha ottimi rapporti e per cui si può provare ad imbastire un'operazione in scambio per Milenkovic e Bremer, entrambi obiettivi in difesa dei rossoneri.

Fiorentina, Caicedo torna di moda. Adesso è corsa a tre per il ruolo di vice - Vlahovic Commenta per primo Il feeling fra Caicedo e il Genoa non è scattato, e il centravanti ecuadoregno, già gradito alla Fiorentina in passato, può tornare sul mercato a gennaio: La Nazione (Firenze) afferma che l'opzione sul tavolo possa essere quella di un prestito secco, da affiancare a quelle già esplorate di ...

Calciomercato Fiorentina, si cerca un vice Vlahovic: spunta un nome a sorpresa Fantacalcio ® Alvarez, più Inter che Juventus al momento L'Inter sarebbe, al momento, il club di Serie A maggiormente interessato ad acquistare il cartellino di Julian Alvarez, bomber classe 2000 del River Plate e della nazionale argentina.

Calciomercato Genoa, Caicedo potrebbe andare via: un club sull'ex Lazio RASSEGNA STAMPA - Felipe Caicedo ha lasciato la Lazio. Il Panterone dopo quattro anni si è trasferito nella finestra estiva di mercato al Genoa firmando un triennale da ...

Commenta per primo L'agente di Andrea Conti , Mario Giuffredi, ha confermato nella serata di ieri l'addio al Milan a gennaio . Due sono le idee:e Torino , con cui il club rossonero ha ottimi rapporti e per cui si può provare ad imbastire un'operazione in scambio per Milenkovic e Bremer, entrambi obiettivi in difesa dei rossoneri.Commenta per primo Il feeling fra Caicedo e il Genoa non è scattato, e il centravanti ecuadoregno, già gradito allain passato, può tornare sul mercato a gennaio: La Nazione (Firenze) afferma che l'opzione sul tavolo possa essere quella di un prestito secco, da affiancare a quelle già esplorate di ...L'Inter sarebbe, al momento, il club di Serie A maggiormente interessato ad acquistare il cartellino di Julian Alvarez, bomber classe 2000 del River Plate e della nazionale argentina.RASSEGNA STAMPA - Felipe Caicedo ha lasciato la Lazio. Il Panterone dopo quattro anni si è trasferito nella finestra estiva di mercato al Genoa firmando un triennale da ...