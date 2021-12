Calcio: Napoli, Zielinski negativo al Covid, ha solo una tracheite (Di martedì 14 dicembre 2021) Napoli, 14 dic. - (Adnkronos) - Piotr Zielinski è risultato negativo al Covid-19. Lo annuncia il Napoli dopo il tampone molecolare al quale è stato sottoposto il 27enne centrocampista polacco, che non si è comunque allenato nella giornata di oggi a causa di una tracheite. Zielinski era stato sostituito a metà del primo tempo della partita giocata domenica allo stadio Maradona contro l'Empoli per un problema di tipo respiratorio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021), 14 dic. - (Adnkronos) - Piotrè risultatoal-19. Lo annuncia ildopo il tampone molecolare al quale è stato sottoposto il 27enne centrocampista polacco, che non si è comunque allenato nella giornata di oggi a causa di unaera stato sostituito a metà del primo tempo della partita giocata domenica allo stadio Maradona contro l'Empoli per un problema di tipo respiratorio.

