Calcio: Mancini, 'playoff mondiali? Ci siamo complicati cose ma siamo fiduciosi' (Di martedì 14 dicembre 2021) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - "Verratti pensa ai playoff ogni notte? Fa bene, dobbiamo pensarci un po' tutti. Lo sport è anche questo, bisogna saper reagire nei momenti di difficoltà e noi italiani siamo abbastanza bravi in questo. Ci siamo complicati le cose ma siamo molto fiduciosi". Lo ha detto il ct della nazionale italiana di Calcio Roberto Mancini ritirando il premio "Gazzetta Sports Awards" nella categoria 'Squadra dell'anno' dopo la vittoria dell'Europeo di Calcio 2020. "E' stata fatta una cosa bellissima, che ha reso felici tutti gli italiani ed è questo che ci rende orgogliosi. Ci ho creduto sin dal primo giorno. La partita che ci ha dato slancio? E' stata la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - "Verratti pensa aiogni notte? Fa bene, dobbiamo pensarci un po' tutti. Lo sport è anche questo, bisogna saper reagire nei momenti di difficoltà e noi italianiabbastanza bravi in questo. Cilemamolto". Lo ha detto il ct della nazionale italiana diRobertoritirando il premio "Gazzetta Sports Awards" nella categoria 'Squadra dell'anno' dopo la vittoria dell'Europeo di2020. "E' stata fatta una cosa bellissima, che ha reso felici tutti gli italiani ed è questo che ci rende orgogliosi. Ci ho creduto sin dal primo giorno. La partita che ci ha dato slancio? E' stata la ...

