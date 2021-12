Calcio: Ibrahimovic ricevuto dal Papa pubblica foto sui social, 'Peace and love' (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Peace and love", pace e amore. Queste le parole su Instagram dell'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, che ha incontrato Papa Francesco in Vaticano ed ha pubblicato la foto sui social. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "and", pace e amore. Queste le parole su Instagram dell'attaccante del Milan, Zlatan, che ha incontratoFrancesco in Vaticano ed hato lasui

