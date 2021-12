Calcio | Coppa Italia | Ternana ko 3-1 e Venezia agli ottavi contro l' Atalanta

(Di martedì 14 dicembre 2021), 14 dic. - (Adnkronos) - Ilsi qualificadi finale di. I lagunari battono 3-1 latra le mura amiche dello stadio 'Penzo'. Per i padroni di casa in gol Heymans al 49', Crnigoj al 66' e Forte all'81'; la rete degli umbri porta la firma di Pettinari al 53'. Ilaffronteràl'

Il Venezia ottiene il passaggio agli ottavi di finale diItalia battendo 3 - 1 la Ternana. Al Penzo in vantaggio la squadra di Zanetti con Heymans a inizio ripresa e immediato pareggio di Pettinari su punizione. Poi i gol di Crnigoj e Forte segnano il ...La situazione in campionato La formazione guidata da Ivan Javorcic stava attraversando un ottimo periodo, ha infatti all'attivo dieci vittorie nelle ultime 12 partite tra campionato eItalia. I ...Il Venezia sconfigge 3-1 la Ternana e si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in cui sfiderà l’Atalanta nel mese di gennaio ...COPPA ITALIA - Il Venezia batte 3-1 la Ternana e vola agli ottavi di finale, dove troverà l'Atalanta. Decisive le reti di Heymans, Crnigoj e Forte. Inutile il m ...