Cairo: "Toro, continua così. E teniamo molto alla Coppa Italia" (Di martedì 14 dicembre 2021) Il presidente e amministratore delegato di Rcs e presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato della squadra granata ai Gazzetta Sport Awards 2021 Leggi su video.gazzetta (Di martedì 14 dicembre 2021) Il presidente e amministratore delegato di Rcs e presidente del Torino, Urbano, ha parlato della squadra granata ai Gazzetta Sport Awards 2021

Advertising

Toro_News : ??? | LE PAROLE Nel corso del brindisi di Natale a cui ha partecipato tutto il gruppo squadra e lo staff tecnico gr… - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: #Toro, tra #Juric e #Cairo confronto a cena: è in gioco il futuro - tuttosport : #Toro, tra #Juric e #Cairo confronto a cena: è in gioco il futuro - Toro_News : ??| NEWS Brindisi natalizio all'Olimpico Grande Torino, insieme alla squadra presenti anche #Juric e #Cairo - Luxgraph : Toro, tra Juric e Cairo confronto a cena: è in gioco il futuro -