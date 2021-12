Cagliari-Cittadella (coppa Italia, 15 dicembre ore 18:00): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici, Pereiro e Ceter nell’attacco dei rossoblu (Di martedì 14 dicembre 2021) Vedendo le difficoltà del Cagliari e la sua classifica, in molti osservando l’accoppiamento dei rossoblu contro il Cittadella in coppa Italia hanno ironizzato che questo potrebbe essere l’antipasto di una doppia sfida che l’anno prossimo andrà in onda in serie B. In realtà non sarà una partita scontata per gli uomini di Mazzarri contro i InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 14 dicembre 2021) Vedendo le difficoltà dele la sua classifica, in molti osservando l’accoppiamento deicontro ilinhanno ironizzato che questo potrebbe essere l’antipasto di una doppia sfida che l’anno prossimo andrà in onda in serie B. In realtà non sarà una partita scontata per gli uomini di Mazzarri contro i InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

GoalItalia : Maria Sole Ferrieri Caputi nella storia Sarà la prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A ?… - sportface2016 : Formazioni ufficiali #CagliariCittadella: #CoppaItalia - CagliariNews24 : ?? Così in campo! - CentotrentunoC : #CoppaItalia ?? Segui LIVE con noi #CagliariCittadella ?? I titolari delle due formazioni ???? - soppyzz : ho finito gli obblighi della vita sociale in tempo per giocare il 2 di cagliari-cittadella e giocare un euro su fas… -