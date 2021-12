Bundesliga, Lewandowski da record: eguagliati i 42 gol di Mueller nell’anno solare (Di mercoledì 15 dicembre 2021) record di gol in Bundesliga nell’anno solare per Robert Lewandowski. L’attaccante del Bayern Monaco, grazie alla doppietta (69?, 72?) segnata nella sfida interna poi vinta 5-0 contro il VfB Stuttgart, ha raggiunto quota 42 reti nel 2021. Numero che consente al bomber polacco di raggiungere il grande attaccante del Bayern Gerd Mueller, capace di realizzare l’impresa nel 1972. Quel record però ora rischia di crollare. Lewandowski ha infatti la possibilità di stabilire il record in solitaria andando a segno nell’ultima partita dell’anno del Bayern Monaco, in programma venerdì contro il Wolfsburg. L’attaccante polacco era già diventato, lo scorso maggio, il miglior realizzatore della Bundesliga in una stagione con un ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021)di gol inper Robert. L’attaccante del Bayern Monaco, grazie alla doppietta (69?, 72?) segnata nella sfida interna poi vinta 5-0 contro il VfB Stuttgart, ha raggiunto quota 42 reti nel 2021. Numero che consente al bomber polacco di raggiungere il grande attaccante del Bayern Gerd, capace di realizzare l’impresa nel 1972. Quelperò ora rischia di crollare.ha infatti la possibilità di stabilire ilin solitaria andando a segno nell’ultima partita dell’anno del Bayern Monaco, in programma venerdì contro il Wolfsburg. L’attaccante polacco era già diventato, lo scorso maggio, il miglior realizzatore dellain una stagione con un ...

