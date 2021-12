Britney Spears e quell’intervista con Diane Sawyer: “Mio padre si presentò con tre uomini” [VIDEO] (Di martedì 14 dicembre 2021) Britney Spears ha scelto il suo account Instagram per parlare della famigerata intervista del 2003 con Diane Sawyer. La giornalista mise in discussione le sue abitudini di spesa alludendo al fatto che potesse essere dipendente dallo shopping. Allora, la cantante, era poco più che ventenne, e la risposta che le diede si limitò a un … L'articolo Britney Spears e quell’intervista con Diane Sawyer: “Mio padre si presentò con tre uomini” VIDEO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 14 dicembre 2021)ha scelto il suo account Instagram per parlare della famigerata intervista del 2003 con. La giornalista mise in discussione le sue abitudini di spesa alludendo al fatto che potesse essere dipendente dallo shopping. Allora, la cantante, era poco più che ventenne, e la risposta che le diede si limitò a un … L'articolocon: “Miosicon treproviene da Velvet Gossip.

