Brindisi per festeggiare l’Europeo e il fantastico 2021: sapete dove si è ritrovata l’Italia? (Di martedì 14 dicembre 2021) Mondiali sì o Mondiali no? l’Italia di Mancini deve ancora conoscere il suo destino per quanto riguarda la competizione interconinentale, ma a questo Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana, e il suo gruppo ci penseranno a marzo quando di fronte ci sarà la Macedonia del Nord, prima tappa per superare gli spareggi. Ora non resta che godersi la fine del 2021, anno di grandi traguardi per gli azzurri che hanno trovato il riscatto con il trionfo a Euro2020 in finale contro l’Inghilterra. Proprio per questo, la Nazionale Italiana ha scelto di riunirsi per scambiarsi gli auguri scegliendo come location Parco dei Principi di Roma, l’hotel che ha ospitato gli azzurri nel percorso agli Europei. Certamente non poteva mancare anche il Presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, che si è riunito con la squadra e lo staff. Presidente FIGC Gabriele ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 dicembre 2021) Mondiali sì o Mondiali no?di Mancini deve ancora conoscere il suo destino per quanto riguarda la competizione interconinentale, ma a questo Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana, e il suo gruppo ci penseranno a marzo quando di fronte ci sarà la Macedonia del Nord, prima tappa per superare gli spareggi. Ora non resta che godersi la fine del, anno di grandi traguardi per gli azzurri che hanno trovato il riscatto con il trionfo a Euro2020 in finale contro l’Inghilterra. Proprio per questo, la Nazionale Italiana ha scelto di riunirsi per scambiarsi gli auguri scegliendo come location Parco dei Principi di Roma, l’hotel che ha ospitato gli azzurri nel percorso agli Europei. Certamente non poteva mancare anche il Presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, che si è riunito con la squadra e lo staff. Presidente FIGC Gabriele ...

Advertising

VittorioSgarbi : Domani martedì 14 dicembre alle 17,30 sarò a Cellino San Marco (Brindisi) per la presentazione del mio nuovo libro… - gianchi52 : RT @claudiocerasa: Se scommettere sulla presunzione d'innocenza significa bavaglio, beh, viva il bavaglio, e viva la differenza tra libertà… - sanremohistory : #SanremoGiovani - Senza_Cri - 'A me' Siamo alla nona canzone in gara per Sanremo Giovani 2021, ed eccoci a Senza_C… - Zappullaclary : RT @AniaStasy3: Non Aldo che dal nulla fa partire un brindisi per la Cipry. ?? #gfvip - gia6617 : RT @claudiocerasa: Se scommettere sulla presunzione d'innocenza significa bavaglio, beh, viva il bavaglio, e viva la differenza tra libertà… -