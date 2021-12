Brescia Cittadella | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 14 dicembre 2021)cCttadella è una partita della 18° giornata di Serie B che si disputerà al Mario Rigamonti didomenica 19 dicembre alle ore 14. Vedrà opporsi dueche lottano per il sogno serie A, sebbene tra le due ilsembra quella più favorita. La squadra di Inzaghi è posizionata alle spalle della prima Pisa ma ha da reciminare le ultime deludenti uscite, tra cui la sconfitta contro i rivali toscani. Ilinvece si trova a -3 dal terzo posto e non intende assolutamente perdere il treno playoff. Come scenderanno in campo le squadre? Inzaghi vorrebbe replicare la vittoria ottenuta contro la Spal grazie a Tramoni e Bisoli. Per farlo dovrebbe schierare i medesimi undici visto in campo a Ferrara. Quindi spazio a Joronen in porta, Mateju, Chancellor, Cistana e Pajac. A metà ...