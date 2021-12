Borussia Dortmund-Greuther Furth (mercoledì 15 dicembre, ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Rose perde anche Guerreiro (Di martedì 14 dicembre 2021) Reduce dallo stop sul campo del Bochum, il Borussia Dortmund trova sul suo cammino un’altra neopromossa, ovvero il Greuther Furth fanalino di coda del torneo. Gialloneri salvati nel kleine Revierderby da un guizzo di Brandt a pochi minuti dalla fine, dopo aver seriamente rischiato la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Dall’altra parte arriva la squadra di Leitl che miracolosamente ha trovato InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 14 dicembre 2021) Reduce dallo stop sul campo del Bochum, iltrova sul suo cammino un’altra neopromossa, ovvero ilfanalino di coda del torneo. Gialloneri salvati nel kleine Revierderby da un guizzo di Brandt a pochi minuti dalla fine, dopo aver seriamente rischiato la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Dall’altra parte arriva la squadra di Leitl che miracolosamente ha trovato InfoBetting: Scommesse Sportive e

