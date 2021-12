Bortuzzo dice sì, resta nella casa e confessa: “Sono innamorato di Lulù” (Di martedì 14 dicembre 2021) L'atleta ha deciso di proseguire la sua avventura nel programma oltre la data del 13 dicembre fissata come prima data di chiusura. La finale è prevista il 14 marzo Leggi su golssip (Di martedì 14 dicembre 2021) L'atleta ha deciso di proseguire la sua avventura nel programma oltre la data del 13mbre fissata come prima data di chiusura. La finale è prevista il 14 marzo

Advertising

FarSenza : Chissà quanti soldi avranno offerto a Bortuzzo. Prima ringraziava gli autori per non aver mai dato il permesso a Lu… - sarat811 : RT @LGrullita: Come dice bortuzzo.. giorno dopo giorno.. ? #gfvip #manuel #lulu - ArdolinoPina : RT @LGrullita: Come dice bortuzzo.. giorno dopo giorno.. ? #gfvip #manuel #lulu - panic193 : RT @LGrullita: Come dice bortuzzo.. giorno dopo giorno.. ? #gfvip #manuel #lulu - voglioilnulla : RT @LGrullita: Come dice bortuzzo.. giorno dopo giorno.. ? #gfvip #manuel #lulu -