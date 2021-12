Borsa: Europa si muove instabile, Milano +0,1% (Di martedì 14 dicembre 2021) Le Borse europee si mostrano instabili con Milano che quasi azzerai il rialzo (Ftse MIb +0,1% a 26.537 punti). Parigi e Francoforte sono in negativo ( - 0,13% e - 0,36% rispettivamente). Mentre tiene ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 dicembre 2021) Le Borse europee si mostrano instabili conche quasi azzerai il rialzo (Ftse MIb +0,1% a 26.537 punti). Parigi e Francoforte sono in negativo ( - 0,13% e - 0,36% rispettivamente). Mentre tiene ...

Advertising

reportrai3 : In Europa la borsa dove vengono venduti e acquistati i diamanti è Anversa, in Belgio, dove gli scambi quotidiani e… - fisco24_info : Borsa: Europa si muove instabile, Milano +0,1%: Sguardo alla Fed domani, spread si conferma a 128 punti - marcoranieri72 : RT @reportrai3: In Europa la borsa dove vengono venduti e acquistati i diamanti è Anversa, in Belgio, dove gli scambi quotidiani e il rappo… - infoiteconomia : Borsa: Europa cauta, sale l'attesa per le mosse della Fed - Il Sole 24 ORE - fisco24_info : Borsa: Europa in territorio positivo, Milano +0,5%: Bene le banche e l'energia. L'euro in lieve rialzo sul dollaro -