Boom di contagi e zone gialle in arrivo nelle regioni | perché Draghi proroga lo stato di emergenza

(Di martedì 14 dicembre 2021) I numeri deiati e dei morti. La variante Omicron in. Il ritorno delleoggi e, forse, di quelle arancioni domani. E una curva degli infetti che a gennaio raggiungerà un picco e solo da febbraio è prevista la discesa. Questo è il quadro a breve termine che Marioha considerato nella decisione dire lodifino al 31 marzo: oggi il Consiglio dei Ministri darà il via libera.prolungarlo soltanto di un mese, una delle opzioni sul tavolo, avrebbe rappresentato «una pagliacciata». Mentre l’idea della nuova governance per la Protezione Civile e la creazione dell’unità di missione ad hoc avrebbero richiesto troppo tempo per arrivare al risultato. Il Consiglio dei ministri ...

I numeri dei contagiati e dei morti. La variante Omicron in arrivo. Il ritorno delle zone gialle oggi e, forse, di quelle arancioni domani. E una curva degli infetti che a gennaio raggiungerà un picco ...'Oggi sono in difficoltà soprattutto le scuole primarie a causa delle continue quarantene per itra i bambini - spiega Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi di ...Un accumulo di tamponi, o il virus comincia a correre anche sulla costa? In aumento anche le ospedalizzazioni, intensive comprese ...TREVISO L’allarme contagi si allarga dall’asolano alla pedemontana, e anche oltre. Il 70% dei comuni trevigiani è in fascia rosso scuro. Ma il distretto di Pieve di Soligo, ...