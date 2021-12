Boninsegna: «Juventus, punta su Icardi. Champions possibile» (Di martedì 14 dicembre 2021) Roberto Boninsegna, ex attaccante della Juventus, ha analizzato in esclusiva per Juventusnews24 il momento bianconero Roberto Boninsegna, ex attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Juventusnews24.com. Ecco le sue dichiarazioni. Champions LEAGUE – «Parto col dire che questi sorteggi sono stati una pagliacciata, sarebbero da cacciare via tutti gli incapaci nella UEFA. Una roba che non fanno neanche i dilettanti. In ogni caso, a questo punto, mi pare sia una Champions League molto strana, alcune squadre sono state favorite dal secondo sorteggio e altre un po’ più penalizzate. Se la Juve però resta questa non ha alcuna possibilità di vittoria. Ci sono le squadre inglesi, le spagnole ed il Bayern Monaco, le squadre italiane ormai sono ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Roberto, ex attaccante della, ha analizzato in esclusiva pernews24 il momento bianconero Roberto, ex attaccante della, ha parlato ai microfoni dinews24.com. Ecco le sue dichiarazioni.LEAGUE – «Parto col dire che questi sorteggi sono stati una pagliacciata, sarebbero da cacciare via tutti gli incapaci nella UEFA. Una roba che non fanno neanche i dilettanti. In ogni caso, a questo punto, mi pare sia unaLeague molto strana, alcune squadre sono state favorite dal secondo sorteggio e altre un po’ più penalizzate. Se la Juve però resta questa non ha alcuna possibilità di vittoria. Ci sono le squadre inglesi, le spagnole ed il Bayern Monaco, le squadre italiane ormai sono ...

Advertising

gilnar76 : Boninsegna: «Zona Champions fattibile. Io punterei su Icardi»-ESCLUSIVA #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - InterClubIndia : RT @SempreIntercom: Nerazzurri Legend Roberto Boninsegna: “Edin Dzeko’s Late Career Renaissance Reminds Me Of Myself At Juventus” https://t… - intermilan : Nerazzurri Legend Roberto Boninsegna: 'Edin Dzeko's Late Career Renaissance Reminds Me Of Myself At Juventus'… - SempreIntercom : Nerazzurri Legend Roberto Boninsegna: 'Edin Dzeko's Late Career Renaissance Reminds Me Of Myself At Juventus'… - InterWhatsup : Nerazzurri Legend Roberto Boninsegna: 'Edin Dzeko's Late Career Renaissance Reminds Me Of Myself At Juventus'… -