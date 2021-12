Bollette luce e gas, allarme aumenti: potrebbe esserci una nuova stangata (Di martedì 14 dicembre 2021) I rincari sulle Bollette di luce e gas tormentano le famiglie. Le notizie negative continuano ad arrivare. Sembra essere previsto una nuova stangata. Bollette e rincari (AdobeStock)Sembra esserci in arrivo una nuova batosta per tutte le famiglie italiane. Gli aumenti non danno segno di cedimento, anzi continuano a verificarsi. Le Bollette di luce e gas continuano ad aumentare e molte persone non possono permettersi neanche di riscaldare case e uffici. Insomma, una situazione già complicata che rischia di diventare drammatica. I consumi da riscaldamento, però, con qualche accortezza posso calare. Il Governo Draghi ha già stanziato ben 3 miliardi per salvaguardare il periodo difficile di molte famiglie ... Leggi su chenews (Di martedì 14 dicembre 2021) I rincari sulledie gas tormentano le famiglie. Le notizie negative continuano ad arrivare. Sembra essere previsto unae rincari (AdobeStock)Sembrain arrivo unabatosta per tutte le famiglie italiane. Glinon danno segno di cedimento, anzi continuano a verificarsi. Ledie gas continuano ad aumentare e molte persone non possono permettersi neanche di riscaldare case e uffici. Insomma, una situazione già complicata che rischia di diventare drammatica. I consumi da riscaldamento, però, con qualche accortezza posso calare. Il Governo Draghi ha già stanziato ben 3 miliardi per salvaguardare il periodo difficile di molte famiglie ...

Advertising

matteosalvinimi : Altri criminali che intascavano il sussidio… Viste le migliaia di truffe segnalate ogni giorno, tagliare sprechi e… - DiegoNatoli2 : RT @GlosweetyGlo: Pare che Sua Santità #Draghi prenda gli sghei, per le bollette luce e gas, dallo stanziamento per i disabili Ha già fat… - _enz29 : @YvanGoSlow24 @Fraboyss E allora cosa? Abbiamo venduto due giocatori non tutta la rosa per pagare le bollette della… - Gb13Giovanna : RT @GlosweetyGlo: Pare che Sua Santità #Draghi prenda gli sghei, per le bollette luce e gas, dallo stanziamento per i disabili Ha già fat… - Penny73070896 : Viste le bollette del Gas non mi stupisco del gesto estremo di riprendere l'utilizzo delle bombole GPL attaccato ai… -