Bollette | il governo stanzia 3 | 8 miliardi per contenere i rincari di luce e gas attesi per gennaio

Il Consiglio dei ministri ha confermato lo stanziamento di 3,8 miliardi per far fronte al rincaro delle Bollette di luce e gas in vista dei nuovi aumenti previsti per il primo trimestre 2022. Lo ha detto il ministro Daniele Franco durante la riunione a quanto si apprende da fonti governative. Di questi fondi 1,8 miliardi annullano gli oneri generali di sistema per le utenze fino a 16kwh, 600 milioni servono ad abbassare l'aliquota Iva per il gas al 5%. Per il gas gli oneri di sistema sono azzerati per tutti, per le famiglie svantaggiate gli aumenti sono annullati grazie a uno stanziamento di 900 milioni di euro. Oggi il prezzo del gas ha raggiunto un nuovo record sui mercati europei dove è scambiato ad oltre 120 euro per megawatt/ora. Nell'ultimo mese le quotazioni sono salite di ...

