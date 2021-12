Boccia | “La proroga dello stato di emergenza è una decisione sacrosanta”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA – “Ladiè una, è giustorlo come tutte le altre volte. I dati sono sotto gli occhi di tutti, mi sorprende chi si sorprende. Ma ormai siamo abituati alle fibrillazioni e alle giravolte dei partiti di destra, che hanno spesso strizzato l’occhio a no vax e negazionisti, ogni volta che si parla delladi. È una misura che consente a tutte le articolazioni, a partire da Regioni e Comuni, di fare una serie di interventi in deroga alle leggi ordinarie in modo da consentire in tempi rapidi di adattarsi all’andamento pandemico, a partire dagli interventi dei sindaci sul ...

"Questo prorogare lo stato di emergenza significa l'ammissione da parte del governo della sua assoluta incapacità" con queste parole Daniela Santanchè boccia in modo netto la scelta del governo di pro ...