Bmw Motorrad presenta la Lego Technic Bmw M 1000 RR

(Di martedì 14 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Bmwe il Grupposvelano laBmw MRR – o la M RR abbreviato – in vendita dal 1° gennaio 2022. Questo intricato set porta direttamente nei salotti degli appassionati la tecnologia da corsa della superbike da 156 kW (212 CV), progettata per soddisfare le più alte esigenze prestazionali nel motorsport e su strada. Il numero record di 1.920 pezzi singoli e la sorprendente riproduzione in scala 1:5 rendono laBmw MRR, lunga 45,5 cm, un modello di classe superiore. Oltre alla meticolosa attenzione riservata ai dettagli tecnici, il modellino della M RR offre una serie di caratteristiche che gli appassionati di modellismo e di moto sicuramente apprezzeranno.Questi includono componenti ...

MILANO - Bmw Motorrad e il Gruppo Lego svelano la Lego Technic Bmw M 1000 RR - o la M RR abbreviato - in vendita dal 1° gennaio 2022. Questo intricato set porta direttamente nei salotti degli appassionati la tecnologia da corsa della superbike da 156 kW (212 CV), progettata per soddisfare le più alte esigenze prestazionali nel motorsport e su strada. Sono ben 1.920 pezzi quelli che bisogna per assemblare per realizzare in scala 1:5 l'iconica M 1000 RR. La replica realizzata in collaborazione da Lego Technic e Bmw Motorrad si compone di dettagli originali della sua sorella maggiore a motore, tra cui un cambio a tre velocità funzionante, sospensioni anteriori e posteriori, tre diverse dashboard del cruscotto.