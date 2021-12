Bmw iX, la prova de Il Fatto.it – Il nuovo paradigma dell’ammiraglia elettrica – FOTO (Di martedì 14 dicembre 2021) 100% elettrica nativa, 100% Bmw. È così la nuova iX, maxi Suv, anzi, Sav – acronimo di Sports Activity Vehicle – destinato a cambiare i paradigmi stilistici e tecnologici del marchio bavarese. Rappresenta un po’ la summa di quanto di meglio attualmente disponibile in Fatto di elettrificazione, guida automatizzata e connettività, condividendo con le altre Bmw l’equilibrio fra sportività e comfort. Sfiora i 5 metri di lunghezza e nasce sulla base tecnica di un pianale dedicato, avanzato mix di acciaio, alluminio, fibra di carbonio e materiali termoplastici. Il design è di quelli che dividono, specie al frontale, ma l’aerodinamica non si discute, più efficiente di quella di molte sportive. Impossibile non soffermarsi sulla maxi griglia frontale – messa ulteriormente in risalto dai sottili fari a led –, che nasconde numerosi sensori, una telecamera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) 100%nativa, 100% Bmw. È così la nuova iX, maxi Suv, anzi, Sav – acronimo di Sports Activity Vehicle – destinato a cambiare i paradigmi stilistici e tecnologici del marchio bavarese. Rappresenta un po’ la summa di quanto di meglio attualmente disponibile indi elettrificazione, guida automatizzata e connettività, condividendo con le altre Bmw l’equilibrio fra sportività e comfort. Sfiora i 5 metri di lunghezza e nasce sulla base tecnica di un pianale dedicato, avanzato mix di acciaio, alluminio, fibra di carbonio e materiali termoplastici. Il design è di quelli che dividono, specie al frontale, ma l’aerodinamica non si discute, più efficiente di quella di molte sportive. Impossibile non soffermarsi sulla maxi griglia frontale – messa ulteriormente in risalto dai sottili fari a led –, che nasconde numerosi sensori, una telecamera ...

