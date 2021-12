Blanca anticipazioni: perchè Nanni la spia, chi è davvero? (Di martedì 14 dicembre 2021) Grande colpo di scena sul finale della quarta puntata di Blanca in onda ieri sera su Rai 1 anche se molti fan della serie avevano già capito chi è lo “stalker” di Blanca. Nanni la sta spiando e allo stesso tempo ha una relazione con lei…I due infatti si sono lasciati travolgere dalla passione e sono tante le attenzioni che lo chef riserva alla nostra aspirante poliziotta. Ma allora, perchè Nanni sta spiando Blanca, lo fa perchè gli è stato richiesto da qualcuno? Che cosa nasconde Nanni, potrebbe essere una persona che fa parte del passato di Blanca? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della quinta puntata di Blanca in onda il 20 dicembre su Rai ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 14 dicembre 2021) Grande colpo di scena sul finale della quarta puntata diin onda ieri sera su Rai 1 anche se molti fan della serie avevano già capito chi è lo “stalker” dila stando e allo stesso tempo ha una relazione con lei…I due infatti si sono lasciati travolgere dalla passione e sono tante le attenzioni che lo chef riserva alla nostra aspirante poliziotta. Ma allora,stando, lo fagli è stato richiesto da qualcuno? Che cosa nasconde, potrebbe essere una persona che fa parte del passato di? Lo scopriamo con leche ci rivelano la trama della quinta puntata diin onda il 20 dicembre su Rai ...

