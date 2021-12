Billie Eilish salvata dal vaccino anti covid | “Potevo morire | è stato orribile”

(Di martedì 14 dicembre 2021) Continuano ad arrivare le testimonianze, anche delle grandi star, che hanno combattuto la loro battaglia contro il19. Messaggi import, per chi ancora non ha compreso l’importanza delche salva la vita, in caso di contagio. Anche Billie Eilish si è ammalata e ha raccontato, in una intervista radiofonica come èduro recuperare dopo aver preso il virus. Billie, ospite del programma radiofonico di Howard Stern, ha svelato di essersi ammalata lo scorso agosto e di essere stata male per due mesi. Per fortuna tutto è andato per il meglio grazie al: “Voglio essere chiara: se non fossi stata vaccinata sarei potutaperché è”. Il racconto di Billie Eilish: la sua battaglia contro il ...

