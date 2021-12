Bielsa | che figuraccia | ne prende 7 dal Manchester City Gli highlights

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nell'anticipo della 17ª giornata di Premier League, ilsupera per 7 - 0 il Leeds. In gol Foden, Grealish, De Bruyne (doppietta), Mahrez, Stones, Ake. Guarda glidel match

GiovanniBerluni : @therealkris96 No semplicemente #Bielsa ha sempre ottenuto più consensi di quelli che meritava. Ha avuto più fallimenti che altro. - XristosTo : RT @ETGazzetta: Bielsa, che figuraccia: il #Leeds ne prende 7 dal City di Guardiola - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Bielsa, che figuraccia: il #Leeds ne prende 7 dal City di Guardiola - therealkris96 : @GiovanniBerluni Lo sai che il Bielsa l'anno scorso non ha perso contro il City? - TonyElleZ : "Il leeds del tuo amico Bielsa ha preso una bella rumba eh lele" anticipo ciò che Cassano dirà nei prossimi giorni alla bobo tv -

Nell'anticipo della 17ª giornata di Premier League, il Manchester City supera per 7 - 0 il Leeds. In gol Foden, Grealish, De Bruyne (doppietta), Mahrez, Stones, Ake. Guarda gli highlights del match...mantiene la testa della Premier League nel turno infrasettimanale umiliando con un sonoro 7 - 0 il Leeds di Marcelo. Una gara, già nel primo tempo, vede i ragazzi ...Il tecnico catalano stravince il confronto con l'argentino: doppietta di De Bruyne e reti di Foden, Grealish, Mahrez, Stones e Aké.Il Manchester City ha travolto per 7-0 il Leeds in una partita valida per la diciassettesima giornata di Premier League. La squadra di Guardiola, alla settima vittoria consecutiva in campionato, ha sc ...