Bielsa | che figuraccia | il Leeds ne prende 7 dal City di Guardiola

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Settebello del Manchester, che spazza via ile consolida il primato in classifica: la squadra diraggiunge quota 41 punti, a +4 sul Liverpool, che giovedì chiuderà il ...

... la squadra di Guardiola raggiunge quota 41 punti, a +4 sul Liverpool,giovedì chiuderà il ... Il Leeds diresta fermo a 16 punti, quintultimo a +5 sulla zona retrocessione. PRIMO TEMPO ? ...Seconda sconfitta di fila invece per il Leedsresta in sedicesima posizione a quota 16 punti, conper la prima volta nelle sue 568 panchine in carriera perde una partita con questo ...Nella sua 568esima partita della sua carriera da allenatore di club, Marcelo Bielsa ha visto la sua squadra subire sette gol per la prima volta ...I Citizens vanno a +4 sul Liverpool. Doppietta di uno scatenato De Bruyne, a segno anche Foden, Grealish, Mahrez, Stones e Aké ...