Bielorussia | marito Tsikhanouskaya incarcerato per 18 anni

(Di martedì 14 dicembre 2021) Syarhei Tsikhanouski,della leader dell’opposizione della, Sviatlana, è stato condannato a 18di carcere per aver organizzato disordini di massa e incitamento all’odio sociale. Le autorità hanno anche condannato a pene detentive cinque suoi sostentitori.: condannato ildi? Le autorità bielorusse hanno condannato Syarhei Tsikhanouski,della leader

MINSK - Un tribunale inha condannato Serghej Tikhanovskj ,della leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaja , a 18 anni di prigione. Lo riporta Eco di Mosca. Il tribunale di Gomel ha condannato ...... un tribunale bielorusso ha condannato il leader dell'opposizione Sergei Tikhanovsky ,dell'ex candidata presidenziale Svetlana Tikhanovskaya a 18 anni. A rivelarlo, l'agenzia. Ue: ...Ulteriore giro di vite di Minsk contro l’opposizione: in carcere il marito della leader Svetlana Tikhanovskaya. Pene sevrissime per lui e altri 4 membri dello staff Il pugno di ferro di Kiev si è abba ...L'uomo era candidato alle elezioni dello scorso anno, ma è stato invece arrestato. Pene severe anche per altri dissidenti ...