Bielorussia | il marito della Tikhanovskaya condannato a 18 anni di carcere

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 14 dicembre 2021) Sergei Tikhanovsky, ex candidato alla presidenza inleader dell’opposizione Svetlana, è statoa 18didal tribunale di Gomel. A renderlo noto è l’agenzia Belta. Fra le altre accuse, anche quella di aver organizzato manifestazioni. Tikhanovsky, che la scorsa primavera si era candidato alla corsa per le presidenziali, era stato arrestato durante la campagna elettorale. A prendere il suo posto la moglie Svetlana Tikhanoskaya, oggi esiliata in Lituania, che continua a chiedere nuove elezioni democratiche. È una “vendetta” del regime di Alexander Lukashenko: così la, ha reagito alla condanna del. The judgement was passed on the defendants in the ...