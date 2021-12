BicoccaLab, parte il piano di rigenerazione sostenibile (Di martedì 14 dicembre 2021) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - È stato presentato a Milano “Bicocca Lab”, il piano di transizione ecologica e digitale del campus a “volumi zero” ideato dall'Università degli studi di Milano-Bicocca. L'idea alla base: rigenerare lo spazio urbano valorizzando gli edifici esistenti o in fase di realizzazione senza prevedere nuove strutture in futuro. Nelle piazze smart e sempre più verdi troveranno spazio aule progettate per la didattica all'aperto, aree relax e velostazioni per favorire la mobilità dolce; la domotica urbana digitale semplificherà l'accesso alle attività e ai servizi del campus e permetterà di monitorare la qualità dell'ambiente circostante per studiare soluzioni in grado di migliorare il benessere delle persone; un “Chilometro d'arte” che si snoda lungo il campus Bicocca ospiterà eventi, sfilate e mostre offrendo ai cittadini nuove occasioni di vivere il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - È stato presentato a Milano “Bicocca Lab”, ildi transizione ecologica e digitale del campus a “volumi zero” ideato dall'Università degli studi di Milano-Bicocca. L'idea alla base: rigenerare lo spazio urbano valorizzando gli edifici esistenti o in fase di realizzazione senza prevedere nuove strutture in futuro. Nelle piazze smart e sempre più verdi troveranno spazio aule progettate per la didattica all'aperto, aree relax e velostazioni per favorire la mobilità dolce; la domotica urbana digitale semplificherà l'accesso alle attività e ai servizi del campus e permetterà di monitorare la qualità dell'ambiente circostante per studiare soluzioni in grado di migliorare il benessere delle persone; un “Chilometro d'arte” che si snoda lungo il campus Bicocca ospiterà eventi, sfilate e mostre offrendo ai cittadini nuove occasioni di vivere il ...

