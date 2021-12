Biathlon, i convocati dell’Italia per Coppa del Mondo, IBU Cup ed IBU Cup junior (Di martedì 14 dicembre 2021) Ultima settimana di gare del 2021 per il Biathlon, che presenta un piatto ricchissimo da domani a domenica, con Coppa del Mondo, IBU Cup ed IBU Cup junior: sarà nutrita la presenza azzurra a tutti i livelli, con le convocazioni che sono state appena ufficializzate. Si sposta in Francia la Coppa del Mondo, con la quarta tappa stagionale prevista ad Annecy-Le Grand Bornand: giovedì e venerdì le sprint, sabato gli inseguimenti, domenica le mass start. Otto gli azzurri in gara: Federica Sanfilippo, Linda Zingerle, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Thomas Bormolini, Daniele Cappellari, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel. Terza tappa stagionale per l’IBU Cup, che andrà in scena ad Obertilliach, in Austria: giovedì le individuali, sabato le sprint e domenica le staffette miste. Questi gli azzurri ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) Ultima settimana di gare del 2021 per il, che presenta un piatto ricchissimo da domani a domenica, condel, IBU Cup ed IBU Cup: sarà nutrita la presenza azzurra a tutti i livelli, con le convocazioni che sono state appena ufficializzate. Si sposta in Francia ladel, con la quarta tappa stagionale prevista ad Annecy-Le Grand Bornand: giovedì e venerdì le sprint, sabato gli inseguimenti, domenica le mass start. Otto gli azzurri in gara: Federica Sanfilippo, Linda Zingerle, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Thomas Bormolini, Daniele Cappellari, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel. Terza tappa stagionale per l’IBU Cup, che andrà in scena ad Obertilliach, in Austria: giovedì le individuali, sabato le sprint e domenica le staffette miste. Questi gli azzurri ...

