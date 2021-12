Biathlon | Cdm Annecy 2021 | otto azzurri convocati dal dt Fabrizio Curtaz

(Di martedì 14 dicembre 2021) Il diretto tecnico, in vista della tappa di Coppa del Mondo didi– Le Grand Bornand, ha. La principale novità è rappresentata dall’inserimento in campo femminile di Federica Sanfilippo e Linda Zingerle; saranno presenti inoltre Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. La formazione maschile sarà invece composta da Thomas Bormolini, Daniele Cappellari, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. Nella giornata di giovedì 16 dicembre verrà disputata la sprint femminile (ore 14.15), seguita venerdì 17 dalla sprint maschile (ore 14.15), mentre sabato 18 sarà il tempo dell’inseguimento femminile (ore 13.00) e maschile (15.00). Chiusura con due mass start, femminile e maschile, fissate per domenica 19 dicembre alle 12.45 e alle 14.45. ...

