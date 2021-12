Berlusconi salta la presentazione del libro di Vespa: “Arcore spiegherà il motivo” (Di martedì 14 dicembre 2021) Il leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha dovuto annullare la presentazione del libro di Bruno Vespa fissata per domani, mercoledì, al Tempio di Adriano di Roma. A comunicarlo è lo stesso conduttore di Porta a Porta, aggiungendo che “Arcore fornirà le spiegazioni necessarie“. Al momento lo staff dell’ex premier non ha chiarito le motivazioni dell’improvvisa rinuncia all’appuntamento. Nella foto d’archivio in alto: Vespa e Berlusconi alla presentazione del libro del conduttore nel 2019 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Il leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio Silvioha dovuto annullare ladeldi Brunofissata per domani, mercoledì, al Tempio di Adriano di Roma. A comunicarlo è lo stesso conduttore di Porta a Porta, aggiungendo che “fornirà le spiegazioni necessarie“. Al momento lo staff dell’ex premier non ha chiarito le motivazioni dell’improvvisa rinuncia all’appuntamento. Nella foto d’archivio in alto:alladeldel conduttore nel 2019 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

K274863601 : RT @gallina_di: Quirinale, Meloni: 'Berlusconi patriota, non è candidato di bandiera' ???? MA COME TI SALTA IN MENTE ?@GiorgiaMeloni? A DEFIN… - gallina_di : Quirinale, Meloni: 'Berlusconi patriota, non è candidato di bandiera' ???? MA COME TI SALTA IN MENTE ?@GiorgiaMeloni?… - leuroleso : RT @mareblu201: @MT_Meli_ A mio giudizio se #Berlusconi dovesse mai diventare PdR, salta tutto, avremmo, tra Costituzionalisti viola, CSM i… - hiboss_hiboss : RT @mareblu201: @MT_Meli_ A mio giudizio se #Berlusconi dovesse mai diventare PdR, salta tutto, avremmo, tra Costituzionalisti viola, CSM i… - 2rMarzia : RT @mareblu201: @MT_Meli_ A mio giudizio se #Berlusconi dovesse mai diventare PdR, salta tutto, avremmo, tra Costituzionalisti viola, CSM i… -