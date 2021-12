Beppe Menegatti racconta la sua vita senza l’amata moglie Carla Fracci | “Ogni tanto mi appare”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 14 dicembre 2021) Lo scorso 27 maggio 2021, all’età di 84 anni,è venuta a mancare. Ora che la stella della danza non c’è più, suo maritola ricorda con grande affetto. In questi giorni, ha voluto parlare di lei nel corso di un’intervista,ndo il momento della morte della sua amatae di com’è ora la suadi lei.: un amore che supera la morte Insieme e vicini fino all’ultimo momento, in cuinella loro casa di Milano “se n’è andata proprio fra le braccia dell’affetto più importante della sua, che era suo figlio Francesco”, riprendendo le parole ...