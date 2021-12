«Benzine» | i sogni di migrazione e la ferocia detentiva dei Cpr

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Idel legittimo migrare che troppo spesso si trasformano in tragedie illegittime di cui sono responsabili tanto la manovalanza dei trafficanti di persone quanto le leggi disumane adottate dai paesi coinvolti; il partire doloroso per il distacco ma colmo di speranza e l’infrangersi di queste speranze nel corso di una traversata per mare (come in questo caso, dalla Tunisia all’Italia) o per terra; l’assenza di notizie da parte di coloro che hanno affrontato il viaggio e l’incubo nel quale … Continua L'articolo proviene da il manifesto.