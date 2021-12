Benvenuta al mondo piccola Maryam di Kabul. Ti proteggeremo da quel mondo fatto di paura e odio (Di martedì 14 dicembre 2021) Non sei nata in una grotta a Betlemme, anche se di Maryam Baouardy, figlia della Galilea, porti lo stesso nome. E chi sa se di quella donna, canonizzata anni fa da Papa Francesco, erediterai il coraggio, la forza. La fede. Non possiamo sapere chi sceglierai di diventare, né quali cose sei destinata a fare. quello che sappiamo con certezza è che anche nostro il compito di preservare i tuoi sogni e i tuoi desideri, di garantirti una vita straordinaria. Perché vedi, piccola Maryam, tu non sei solo il tesoro prezioso di mamma e papà, ma rappresenti la speranza per migliaia di donne e uomini che ogni giorno combattono affinché la tua vita, e quelle delle altre bambine, un giorno torni a essere normale. Anche se è doveroso da parte nostra dirti che con quel concetto di ... Leggi su dilei (Di martedì 14 dicembre 2021) Non sei nata in una grotta a Betlemme, anche se diBaouardy, figlia della Galilea, porti lo stesso nome. E chi sa se dila donna, canonizzata anni fa da Papa Francesco, erediterai il coraggio, la forza. La fede. Non possiamo sapere chi sceglierai di diventare, né quali cose sei destinata a fare.lo che sappiamo con certezza è che anche nostro il compito di preservare i tuoi sogni e i tuoi desideri, di garantirti una vita straordinaria. Perché vedi,, tu non sei solo il tesoro prezioso di mamma e papà, ma rappresenti la speranza per migliaia di donne e uomini che ogni giorno combattono affinché la tua vita, ele delle altre bambine, un giorno torni a essere normale. Anche se è doveroso da parte nostra dirti che conconcetto di ...

Advertising

q_tuliata : “Hanno trattato NOI da criminali” Benvenuta nel mondo reale, hai subito quello che fate al popolo: la condanna senz… - Diavel21 : @Saretta_Gas87 Benvenuta nel fatato mondo dei debiti!!! Unico a non conoscerlo @Il_Billa che ancora non mi segue... - marielladidi : RT @AntoLari1986: Benvenuta al mondo Anna e grazie a tutti per i vostri auguri. ???? - ale_palermo : Soleil,benvenuta nel mondo degli adulti. #gfvip - versoconm : @francesca_colu benvenuta in questo magico mondo ?? #unprofessore -