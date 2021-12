“Bellezza della mamma”. Gianluca Vacchi, vita a gonfie vele. Com’è oggi la figlia Blu Jerusalema (Di martedì 14 dicembre 2021) Nell’autunno del 2020 l’avvincente ed inarrestabile esistenza di Gianluca Vacchi è cambiata per sempre e in meglio. Da quando è venuta alla luce la figlia Blu Jerusalema, nata da Sharon Fonseca non ha occhi che per lei. La sua erede che, come ha spiegato di recente sui social, gli ha permesso di guardare al futuro. Grazie a lei anche gli affari vanno alla grande, presto il 54enne inaugurerà una catena di Kebab, Kebhuoze. Dopo ben 18, Gianluca Vacchi è anche stato assolto dall’accusa di bancarotta fraudolenta. Adesso è proprio il momento di dare spazio ad un nuovo capitolo di vita. Come ha rivelato al Corriere della Sera, ora lui e le sue donne preferite, Sharon Fonseca e Blu Jerusalema, si dividono tra Miami e l’Italia e sono ... Leggi su tuttivip (Di martedì 14 dicembre 2021) Nell’autunno del 2020 l’avvincente ed inarrestabile esistenza diè cambiata per sempre e in meglio. Da quando è venuta alla luce laBlu, nata da Sharon Fonseca non ha occhi che per lei. La sua erede che, come ha spiegato di recente sui social, gli ha permesso di guardare al futuro. Grazie a lei anche gli affari vanno alla grande, presto il 54enne inaugurerà una catena di Kebab, Kebhuoze. Dopo ben 18,è anche stato assolto dall’accusa di bancarotta fraudolenta. Adesso è proprio il momento di dare spazio ad un nuovo capitolo di. Come ha rivelato al CorriereSera, ora lui e le sue donne preferite, Sharon Fonseca e Blu, si dividono tra Miami e l’Italia e sono ...

