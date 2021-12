"Bastano due calici di vino e...". Orrore contro Andrea Nicole, battuta-horror in studio: la De Filippi ferma tutto (Di martedì 14 dicembre 2021) Scontro di fuoco a Uomini e Donne, il dating-show di Canale 5 e regno di Maria De Filippi. Andrea Nicole contro Ciprian Aftim. "Mi dai della tr*** per provocazione?”, sbotta la concorrente. La conduttrice da par suo cerca di far ragionare la tronista dicendo: “Vuoi davvero un uomo così?”. Purtroppo Ciprian va giù pesante ed esagera quando dice ad Andrea Nicole: "Con due calici di vino vai col primo che capita?" Si tratta, sicuramente, di parole durissime. Una battutaccia da cancellare. Andrea Nicole, non a caso e comprensibilmente, perde le staffe. "Prima di arrabbiarmi senza motivo e di farmi venire le rughe per niente, vorrei sapere da Cipian cosa intendeva con il messaggio che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Sdi fuoco a Uomini e Donne, il dating-show di Canale 5 e regno di Maria DeCiprian Aftim. "Mi dai della tr*** per provocazione?”, sbotta la concorrente. La conduttrice da par suo cerca di far ragionare la tronista dicendo: “Vuoi davvero un uomo così?”. Purtroppo Ciprian va giù pesante ed esagera quando dice ad: "Con duedivai col primo che capita?" Si tratta, sicuramente, di parole durissime. Unaccia da cancellare., non a caso e comprensibilmente, perde le staffe. "Prima di arrabbiarmi senza motivo e di farmi venire le rughe per niente, vorrei sapere da Cipian cosa intendeva con il messaggio che ...

