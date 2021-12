Bassetti mostra le tac dei pazienti non vaccinati: 'Non doveva ricapitare, ora siamo in piena quarta ondata' (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Covid è tornato a circolare in modo prepotente in Italia. Questa quarta ondata è stata definita l'ondata dei non vaccinati e personaggi nell'ambiente medico stanno ribadendo a tutta forza l'... Leggi su globalist (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Covid è tornato a circolare in modo prepotente in Italia. Questaè stata definita l'dei none personaggi nell'ambiente medico stanno ribadendo a tutta forza l'...

Advertising

LPincia : RT @AlfioKrancic: Bassetti mostra su FB le TAC dei polmoni di novax devastati dal Covid, e x la gioia dei suoi fan accusa i 'cialtroni' che… - globalistIT : - valeria21602823 : TGCOM: Bassetti mostra in tv le tac dei pazienti non vaccinati: 'Non avremmo dovuto più vedere queste immagini'.… - marcodelucact60 : RT @AlfioKrancic: Bassetti mostra su FB le TAC dei polmoni di novax devastati dal Covid, e x la gioia dei suoi fan accusa i 'cialtroni' che… - lapapera50 : -